Бывший футболист «Барселоны» согласился переехать в Россию

Экс-футболист «Барселоны» Куарежма перейдет в клуб Медиалиги «СиндЕкат»

Бывший футболист сборной Португалии Рикарду Куарежма согласился перейти в клуб Медиалиги «СиндЕкат». Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

Отмечается, что Куарежма попросил организовать переезд его семью в Россию. Игрок дал на переход предварительное согласие, ему предложили внушительную сумму. В продолжении карьеры в Медиалеге заинтересован другой экс-футболист сборной Португалии Нани.

На клубном уровне 41-летний Куарежма выступал в том числе за «Барселону», «Порту», «Интер» и «Челси». Вместе с итальянским клубом он становился победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Португалии футболист выиграл чемпионат Европы 2016 года.

«СиндЕкат» дебютировал в Медиалиге в 2025 году. Команда завершила сезон на четвертом месте.

