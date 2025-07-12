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14:26, 12 июля 2025Спорт

Бывший футболист «Барселоны» согласился переехать в Россию

Экс-футболист «Барселоны» Куарежма перейдет в клуб Медиалиги «СиндЕкат»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Бывший футболист сборной Португалии Рикарду Куарежма согласился перейти в клуб Медиалиги «СиндЕкат». Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

Отмечается, что Куарежма попросил организовать переезд его семью в Россию. Игрок дал на переход предварительное согласие, ему предложили внушительную сумму. В продолжении карьеры в Медиалеге заинтересован другой экс-футболист сборной Португалии Нани.

На клубном уровне 41-летний Куарежма выступал в том числе за «Барселону», «Порту», «Интер» и «Челси». Вместе с итальянским клубом он становился победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Португалии футболист выиграл чемпионат Европы 2016 года.

«СиндЕкат» дебютировал в Медиалиге в 2025 году. Команда завершила сезон на четвертом месте.

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