Бывший футболист «Барселоны» согласился переехать в Россию

Бывший футболист сборной Португалии Рикарду Куарежма согласился перейти в клуб Медиалиги «СиндЕкат». Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.
Отмечается, что Куарежма попросил организовать переезд его семью в Россию. Игрок дал на переход предварительное согласие, ему предложили внушительную сумму. В продолжении карьеры в Медиалеге заинтересован другой экс-футболист сборной Португалии Нани.
На клубном уровне 41-летний Куарежма выступал в том числе за «Барселону», «Порту», «Интер» и «Челси». Вместе с итальянским клубом он становился победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Португалии футболист выиграл чемпионат Европы 2016 года.
«СиндЕкат» дебютировал в Медиалиге в 2025 году. Команда завершила сезон на четвертом месте.