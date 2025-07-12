В российском городе жителей начали эвакуировать из-за паводков

МЧС: Жителей Читы начали эвакуировать на фоне паводков

В Чите на фоне паводков началась эвакуация подтопленных территорий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

После прошедших дождей из берегов вышла река Чита. К десяти часам вечера по местному времени (четыре часа вечера по Москве), по информации Минприроды Забайкалья, уровень воды в реке достиг 403 сантиметров. За последние два дня вода в Чите поднялась на 2,94 метра.

В результате половодья и промыва насыпи было подтоплено садовое товарищество «Шишкино-Остров». Вода может дойти также до приусадебных участков в СНТ «Островок». На фоне половодья была объявлена эвакуация некоторых районов краевой столицы, в частности, под угрозой находятся микрорайон Каштак и СНТ «Строитель». В ряде читинских школ развернуты пункты временного размещения. У реки проводятся берегоукрепляющие мероприятия. Спасатели развернули оперативный штаб. На месте работают 44 специалиста МЧС и 19 единиц техники.

Последние паводки случились только в начале июля. Тогда из берегов вышла река Унгур. Вода хлынула в ближайшее село Маккавеево, где затопило 15 приусадебных участков. Всего же на территории края ливневыми водами залило 48 участков в четырех населенных пунктах, а также один мост на дороге регионального значения.