Эксперт Дагделен: Политика ФРГ по Украине ведет к конфронтации с Россией

Эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен заявила, что политика правительства ФРГ по Украине приближает к прямой конфронтации с Россией. Об этом она написала в социальной сети X.

Дагделен обвинила Германию в прямой конфронтации с Россией и подчеркнула, что стремление использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России вызывает тревогу.

«Вместо того чтобы постоянно провоцировать новую эскалацию, сейчас необходимы политическое благоразумие и четкий отказ от военных авантюр», — заключила специалист.

Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев оценил возможность передачи ракет Taurus Украине. Он отметил, что Берлин может передать эти ракеты Киеву, так как правительство ФРГ решило засекретить поставки оружия на Украину.

