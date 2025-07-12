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00:00, 13 июля 2025Мир

Германию обвинили в конфронтации с Россией

Эксперт Дагделен: Политика ФРГ по Украине ведет к конфронтации с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен заявила, что политика правительства ФРГ по Украине приближает к прямой конфронтации с Россией. Об этом она написала в социальной сети X.

Дагделен обвинила Германию в прямой конфронтации с Россией и подчеркнула, что стремление использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России вызывает тревогу.

«Вместо того чтобы постоянно провоцировать новую эскалацию, сейчас необходимы политическое благоразумие и четкий отказ от военных авантюр», — заключила специалист.

Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев оценил возможность передачи ракет Taurus Украине. Он отметил, что Берлин может передать эти ракеты Киеву, так как правительство ФРГ решило засекретить поставки оружия на Украину.

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