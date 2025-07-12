Немецкий сатирик предстанет перед судом после шутки о покушении на Трампа

Немецкий сатирик Хотц предстанет перед судом после шутки о покушении на Трампа

Немецкий сатирик Себастиан Хотц, известный под именем El Hotzo — Эль Хотцо, предстанет перед судом после шутки про покушение на президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Уточняется, речь идет о публикациях сатирика в соцсети X за 2024 год — в одной из них высмеивается покушение на Трампа и его ранение в ухо. В другой Хотц прямо написал, что считает прекрасным, когда «умирают фашисты».

По данным издания, оба поста он вскоре удалил, однако привлек внимание американского миллиардера Илона Маска, а также бывшего вице-спикера бундестага Вольфганга Кубики. Сейчас прокуратура Берлина обвиняет сатирика в одобрении уголовно наказуемых деяний.

13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха. В сентябре 2024 года произошла новая попытка покушения во время игры Трампа в гольф. Стрелявшего задержали, политик не пострадал.