Полицейский пострадал в результате удара ВСУ по Курской области

Хинштейн: В результате удара ВСУ по Курской области пострадал полицейский

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области пострадал полицейский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Пострадавший от удара дроном старший сержант полиции находился при исполнении служебных обязанностей в Глушковском районе. «У 29-летнего мужчины осколочные ранения правой руки, слепое осколочное ранение правой ноги», — написал политик.

После оказания первой помощи сотрудника правоохранительных органов планируется направить в Курскую областную больницу.

Накануне, 11 июля, Хинштейн рассказал, что ВСУ ударили дроном по приграничью Курской области, в результате чего четыре человека из деревни Суходол Беловского района были госпитализированы.

Тогда же врио губернатора сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в курском поселке Карла Либкнехта загорелся склад.