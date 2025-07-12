Полицейский пострадал в результате удара ВСУ по Курской области

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области пострадал полицейский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Пострадавший от удара дроном старший сержант полиции находился при исполнении служебных обязанностей в Глушковском районе. «У 29-летнего мужчины осколочные ранения правой руки, слепое осколочное ранение правой ноги», — написал политик.
После оказания первой помощи сотрудника правоохранительных органов планируется направить в Курскую областную больницу.
Накануне, 11 июля, Хинштейн рассказал, что ВСУ ударили дроном по приграничью Курской области, в результате чего четыре человека из деревни Суходол Беловского района были госпитализированы.
Тогда же врио губернатора сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в курском поселке Карла Либкнехта загорелся склад.