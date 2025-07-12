Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:12, 12 июля 2025Россия

В небе над российским регионом сбили беспилотник

Врио губернатора Слюсарь: Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА в Ростовской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночью атаку в Ростовской области, уничтожив беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Миллеровском районе. Об этом сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По словам чиновника, пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее сообщалось, что в небе над Украиной на данный момент находятся 150 беспилотных летательных аппаратов типа «Герань-2».

До того стало известно, что в результате налета «Гераней» на украинскую столицу были поражены завод «Артем» и «Кузня на Рыбальском», где производилось и ремонтировалось вооружение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Херсонской области жилой дом обрушился после авиаудара ВСУ. Под завалами оказались десятки людей

    В США заявили о неготовности Трампа к введению санкций против России

    В небе над российским регионом сбили беспилотник

    Украине предрекли дефицит боеприпасов к зиме

    В двух российских регионах объявили опасность атаки БПЛА

    Россиян предупредили о скрытой опасности купания в море после шторма и ливня

    В США высказались о новых регионах России

    Губернатор Белгородской области рассказал об обстановке на границе с Украиной

    Бывший глава криптобиржи Binance погасил ущерб

    Беспилотник сбили в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости