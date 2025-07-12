В небе над российским регионом сбили беспилотник

Врио губернатора Слюсарь: Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночью атаку в Ростовской области, уничтожив беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Миллеровском районе. Об этом сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По словам чиновника, пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее сообщалось, что в небе над Украиной на данный момент находятся 150 беспилотных летательных аппаратов типа «Герань-2».

До того стало известно, что в результате налета «Гераней» на украинскую столицу были поражены завод «Артем» и «Кузня на Рыбальском», где производилось и ремонтировалось вооружение.