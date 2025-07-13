Путин раскрыл детали написания мюнхенской речи

Владимир Путин заявил, что написал свою знаменитую мюнхенскую речь в самолете

Президент России Владимир Путин раскрыл подробности написания своей знаменитой мюнхенской речи. Об этом он рассказал в ранее не опубликованном отрывке фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Глава государства признался, что писал свое обращение для Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, пока летел в самолете. За это время он полностью переписал изначальный вариант текста, подготовленный коллегами.

«Пока летели в Мюнхен, я посмотрел набросок, отложил в сторону и целиком все переписал», — заявил президент.

В своем знаменитом выступлении Путин раскритиковал внешнюю политику США и идею однополярного мира. Также он не одобрил планы по расширению Североатлантического альянса и размещению систем противоракетной обороны (ПРО) США в Восточной Европе.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на важность для России заявить о себе как о суверенной державе.