Стало известно о новом этапе отношений России и Китая

Ван И: Контакты с Лавровым подготовят почву для развития отношений Китая с РФ

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о подготовке к новому этапу развития двустороннего сотрудничества с Россией. Его слова передает ТАСС.

По словам главы ведомства, его контакты с российским коллегой Сергеем Лавровым способствуют своевременной реализации консенсуса лидеров двух стран.

«Связи Пекина и Москвы самые стабильные, зрелые и стратегически значимые отношения крупных держав в современном мире», — пояснил китайский дипломат.

Ван И добавил, что все усилия министров направлены на подготовку следующего этапа развития контактов, углубление стратегического сотрудничества и развитие отношений России и Китая.

В воскресенье, 13 июля, Сергей Лавров провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И в Пекине. Отмечается, что встреча проходила в формате «без галстуков». Стороны обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса, а также ряд других вопросов.