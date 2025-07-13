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18:48, 13 июля 2025Мир

Стало известно о новом этапе отношений России и Китая

Ван И: Контакты с Лавровым подготовят почву для развития отношений Китая с РФ
Ольга Коровина

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о подготовке к новому этапу развития двустороннего сотрудничества с Россией. Его слова передает ТАСС.

По словам главы ведомства, его контакты с российским коллегой Сергеем Лавровым способствуют своевременной реализации консенсуса лидеров двух стран.

«Связи Пекина и Москвы самые стабильные, зрелые и стратегически значимые отношения крупных держав в современном мире», — пояснил китайский дипломат.

Ван И добавил, что все усилия министров направлены на подготовку следующего этапа развития контактов, углубление стратегического сотрудничества и развитие отношений России и Китая.

В воскресенье, 13 июля, Сергей Лавров провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И в Пекине. Отмечается, что встреча проходила в формате «без галстуков». Стороны обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса, а также ряд других вопросов.

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