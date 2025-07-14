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14:27, 14 июля 2025Мир

Из США изгнали тысячи маленьких детей

Independent: США в апреле 2025 года выдворили рекордное число маленьких детей
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Edgar H. Clemente / AP

США в апреле 2025 год выдворили из страны рекордное число маленьких детей за последние 35 лет. Об этом сообщает Independent.

Согласно данным Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), в апреле иммиграционный суд вынес решение о депортации наибольшего числа детей в возрасте до 11 лет — 8317.

С момента инаугурации президента США Дональда Трампа в январе судьи вынесли постановления о депортации более 53 тысяч несовершеннолетних мигрантов.

«Некоторые из депортируемых детей — несовершеннолетние без юридического представителя, у которых нет законного опекуна в США. Точное число таких детей неизвестно, поскольку иммиграционные власти перестали вести учет много лет назад», — отмечает издание.

Ранее Трамп предложил африканским странам принимать депортированных из США мигрантов. До того как лидеры Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау прибыли в Белый дом на саммит по вопросам экономики и безопасности, Госдепартамент разослал каждой стране запросы на прием мигрантов, что подчеркнуло совпадение агрессивной кампании администрации Трампа по депортации и ее внешней политики.

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