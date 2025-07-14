«Король Рунета» переехал в США и начал жить свою лучшую жизнь

Живущий в США блогер Илья Мэддисон заявил, что не жалеет о переезде в Америку

Российский блогер и стример Илья Давыдов (также известен как Илья Мэддисон и «король Рунета»), живущий в США, заявил, что не жалеет о переезде в Америку. Об этом он рассказал в онлайн-трансляции, отрывок из которой выложен на YouTube.

По словам Давыдова, он ни одной секунды не жалел о решении эмигрировать. «Люди почему-то думают, что я жалею, скучаю. На самом деле не особо», — сказал он. Мэддисон отметил, что в США живет свою лучшую жизнь и задумывается о том, чтобы начать заниматься бизнесом и открыть собственную пивную.

Ранее Давыдов назвал трудность жизни в Соединенных Штатах. Он отметил, что в этой стране очень высокие налоги на недвижимость.

Перед этим Мэддисон раскритиковал качество американских дорог. В то же время он похвалил российские дороги.