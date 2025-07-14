Летавшая на военном самолете блогерша опубликовала рекламу и показала нижнее белье

Летавшая на военном самолете блогерша Шалаева выложила рекламу с распаковкой

Летавшая на военном самолете в Ростов-на-Дону блогерша Мария Шалаева опубликовала новый контент в соцсетях. На выложенную ею рекламу с распаковкой вещей обратил внимание Telegram-канал Readovka.

В опубликованном ролике девушка примеряет различные виды одежды и обуви различных брендов, позируя перед камерой. В течение 40-секундного видео Шалаева показала также элементы нижнего белья. Пользователи в комментариях напомнили блогерше, что она попадалась им в новостях политического характера, а также о том, что ее «покровителя отчитали».

«Судя по всему, она себя ни в чем виноватой не считает и комментировать ничего не собирается», — сделали вывод журналисты Readovka.

О том, что Шалаева летала в Ростов-на-Дону на военном самолете с маленьким сыном и неким мужчиной, «человеком Кремля», стало известно 11 июля. Публикация вызвала множество критики, позже блогерша удалила записи. Вскоре после этого, по данным Telegram-канала Fighterbomber, к организатору полета пришли «прям на работу».