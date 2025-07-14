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18:04, 14 июля 2025Наука и техника

Найден способ избавиться от сезонной аллергии

Front Immunol: Разработан назальный препарат, блокирующий аллергию на полынь
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Ученые предложили новый способ борьбы с сенной лихорадкой — аллергией на пыльцу, от которой страдает до 40 процентов европейцев. Исследователи из Казахстана разработали назальный препарат на основе моноклональных антител, который в опытах на мышах эффективно блокировал развитие аллергических реакций на полынь — один из самых распространенных аллергенов в Европе и Центральной Азии. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Immunology.

В отличие от классической терапии, требующей многократных инъекций и длительной десенсибилизации, новая методика предполагает нанесение антител прямо на слизистую носа. Там они создают своего рода «молекулярный щит», связываясь с аллергеном и предотвращая запуск иммунной реакции. У мышей, получивших такую обработку, сохранялась нормальная функция легких, снижалась воспалительная реакция и уменьшались симптомы раздражения.

Это первый случай, когда назальное введение специально сконструированных антител доказало свою эффективность одновременно для верхних и нижних дыхательных путей. Ученые подчеркивают, что речь идет о принципиально новом подходе — точечном, быстродействующем и без уколов. Следующим этапом станет «очеловечивание» антител и проверка безопасности на людях. Если все пройдет успешно, клинические испытания могут начаться в течение двух лет.

Ранее стало известно, что повреждение кожи может запускать развитие пищевой аллергии — при совпадении травмы и контакта с новым продуктом иммунная система «запоминает» его как угрозу.

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