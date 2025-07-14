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13:48, 14 июля 2025Мир

Одна страна НАТО отказалась участвовать в поставках оружия на Украину

Сийярто: Венгерские деньги и оружие не будут направлены на Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Венгрия не намерена финансировать поставки американских вооружений Украине, если США предложат Европейскому союзу (ЕС) участвовать в таких расходах. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Я хотел бы подчеркнуть, что венгерские деньги, венгерское оружие и венгерские солдаты не будут направлены на Украину. Ничего туда направлено не будет», — ответил глава МИД на соответствующий вопрос.

При этом он поддержал усилия американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Сийярто также положительно оценил состоявшиеся в Куала-Лумпуре переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее Рубио заявлял, что союзники Вашингтона по НАТО полностью оплатят закупленное у Соединенных Штатов оружие, которое будет поставлено на Украину.

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