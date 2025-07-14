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17:03, 14 июля 2025Наука и техника

Определен неожиданный фактор риска развития диабета

ENDO: Одиночество существенно повышает риск развития диабета у пожилых
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Социальная изоляция у пожилых людей может существенно повышать риск развития диабета и нарушений гликемического контроля. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии, представившие исследование на ежегодной конференции Эндокринологического общества ENDO 2025 в Сан-Франциско.

Исследователи проанализировали данные почти четырех тысяч американцев в возрасте от 60 до 84 лет, собранные в рамках Национального обследования здоровья и питания (NHANES) в 2003–2008 годах. После учета других факторов выяснилось: пожилые люди, которые испытывали социальную изоляцию (редко общались с другими, не имели поддержки или жили одни), на 34 процента чаще страдали диабетом и на 75 процентов чаще имели проблемы с уровнем сахара в крови по сравнению с теми, кто не был изолирован.

Это одно из первых масштабных исследований, доказывающее связь между социальной изоляцией и нарушением углеводного обмена. До сих пор врачи в основном ориентировались на биологические и поведенческие причины диабета, но теперь становится ясно, что одиночество — не менее значимый фактор.

Авторы подчеркивают: по мере старения населения и роста распространенности одиночества, особенно после пандемии, медики должны рассматривать социальную изоляцию как важный маркер риска. Поддержка социальных связей может не только улучшать качество жизни пожилых людей, но и снижать вероятность серьезных метаболических заболеваний.

Ранее ученые открыли революционный метод лечения диабета 1-го типа с помощью стволовых клеток. Терапия позволила большинству участников восстановить выработку инсулина и почти полностью отказаться от инъекций.

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