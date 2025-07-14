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15:03, 14 июля 2025Мир

Польские солдаты открыли огонь на границе с Белоруссией

Польские солдаты применили оружие против мигранта на польско-белорусской границе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Польские солдаты применили оружие против мигранта, попытавшегося пересечь польско-белорусскую границу. Об этом сообщает RMF24.

«Прокуратура начала расследование инцидента, произошедшего 10 июля на границе с Белоруссией. Следователи выяснят, превысил ли польский военнослужащий, предположительно выстреливший из гладкоствольного оружия в афганца, свои полномочия», — говорится в материале.

Как утверждается, в районе города Михалово на востоке страны трое иммигрантов попытались переправиться через реку на территорию Польши. Двое из них повернули назад, увидев польский патруль, а третий продолжил путь и напал на одного из офицеров. В ответ в него выстрелили резиновыми пулями из гладкоствольного оружия.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о проведении специальной операции на границе с Германией в ответ на «миграционные угрозы». По его словам, для участия в ней было выделено пять тысяч военных.

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