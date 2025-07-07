Польша проводит спецоперацию на границе с Германией. Что стало причиной напряжения отношений между странами?

Минобороны Польши заявило о начале спецоперации на границе с Германией

Польша проводит специальную операцию на границе с Германией. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Она получила название «Безопасный запад».

«Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию на границе с Германией», — заявил глава Минобороны.

Косиняк-Камыш добавил, что Варшава также расширяет деятельность на границе с Литвой. По его словам, для участия в спецоперации выделено пять тысяч военных. «Мы решительно реагируем на миграционные угрозы», — подчеркнул он.

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Eloisa Lopez / Reuters

В Польше неоднократно заявляли, что полицейские ФРГ незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию. В то же время с немецкой стороны пограничный контроль действует с прошлого года, что вызывает негативную реакцию Варшавы. При этом ранее Косиняк-Камыш подчеркивал, что Варшава и Германия не будут вести совместный пограничный контроль.

На границе с Литвой задержаны первые нелегалы

Как сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк, на литовской границе уже задержаны первые нелегальные мигранты. По его словам, они ехали через польско-литовскую границу незадолго до полуночи. Водитель из Эстонии перевозил нескольких граждан Афганистана.

Семоняк отметил, что пограничный контроль не повлиял на движение автотранспорта. «Нигде нет никаких инцидентов, нигде нет никаких заторов в движении. Через несколько часов после начала операции можно сказать, что она проходит в соответствии с планом», — подчеркнул он.

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Польша ввела пограничный контроль с Германией и Литвой

1 июля польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой. По словам Туска, он несколько раз обращался к немецким властям, подчеркивая, что терпение Варшавы заканчивается. Он выразил надежду, что принятые меры сведут к минимуму возможные негативные последствия для поляков.

В мае Польша выражала готовность закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов. В случае необходимости Варшава временно откажется от выполнения трактата Евросоюза (ЕС). Речь идет о пункте 72 трактата ЕС для расторжения договорных обязательств по соображениям безопасности, который дает стране временное право на это.