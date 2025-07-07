Польша начала спецоперацию на границе

Косиняк-Камыш: Польша проводит спецоперацию на границе с Германией

Польша проводит специальную операцию на границе с Германией. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.

«Началась операция "Безопасный запад" — Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию на границе с Германией», — заявил глава Минобороны.

Косиняк-Камыш добавил, что Варшава также «расширяет деятельность на границе с Литвой». По его словам, для участия в этой спецоперации выделено пять тысяч военных.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша и Германия не будут вести совместный пограничный контроль.