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11:01, 7 июля 2025Мир

Польша начала спецоперацию на границе

Косиняк-Камыш: Польша проводит спецоперацию на границе с Германией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Польша проводит специальную операцию на границе с Германией. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.

«Началась операция "Безопасный запад" — Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию на границе с Германией», — заявил глава Минобороны.

Косиняк-Камыш добавил, что Варшава также «расширяет деятельность на границе с Литвой». По его словам, для участия в этой спецоперации выделено пять тысяч военных.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша и Германия не будут вести совместный пограничный контроль.

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