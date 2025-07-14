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07:32, 14 июля 2025Силовые структуры

Появились новые подробности о деле главы букмекерской компании «Мелбет» о хищении акций

Суд начал рассматривать дело главы букмекерской компании «Мелбет» Ляпустина
Варвара Митина (редактор)

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Уголовное дело в отношении бывшего главы букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина состоит из 35 томов. Об этом пишет «Коммерсант».

К его рассмотрению приступил Тушинский районный суд Москвы. Ляпустин проходит обвиняемым по статья 160 УК РФ («Присвоение»), 174.1 УК РФ («Легализации денежных средств») и 201 УК РФ («Злоупотреблении полномочиями»). Сначала ему инкриминировали особо крупное мошенничество, но потом дело переквалифицировали.

По версии следствия, Ляпустин нанес ущерб на сумму 90 миллионов рублей деловому партнеру Александру Градуленко — бывшему гендиректору компании «Мелофон», которой принадлежит «Мелбет». Обвиняемый должен был выплатить ему деньги за долю в бизнесе, но не сделал этого. Фигурант также отмыл два миллиарда рублей, которые получил, когда владел похищенными акциями.

Пострадавший, которого называли игорным королем Приморья, сообщил, что продавал акции своих компаний другим лицам, в числе которых был Игорь Ляпустин, чтобы сохранить бизнес во время собственного уголовного преследования. Градуленко рассчитывал, что затем все доли в бизнесах ему вернут.

Ляпустина задержали 2 апреля 2024 года. Арестовывать его суд отказался, вместо этого мужчине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, под которым он находится и сейчас.

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