Стоимость драгметалла достигла 14-летнего максимума

Биржевая стоимость серебра поднялась до максимума с сентября 2011 года

В ходе торгов в понедельник, 14 июля, стоимость фьючерсных контрактов на сентябрьские поставки серебра поднялась примерно до 39,4 доллара за унцию. Об этом свидетельствуют данные американской биржи Comex.

Ближе к 14:55 по московскому времени котировки этого драгоценного металла поднялись до отметки в 39,38 доллара за унцию. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 1,09 процента. Столь высоких значений на бирже не фиксировалось с сентября 2011 года.

В пятницу, 11 июля, стоимость сентябрьских поставок серебра оценивалась примерно в 38,3 доллара за унцию. Таким образом, за последние несколько дней котировки серебра подскочили более чем на доллар.

Удорожание этого драгметалла фиксируется не первый месяц. В начале июня 2025 года его стоимость достигла 13-летнего максимума и поднялась до 36 долларов за унцию. За 2024-й драгоценный металл подорожал на 37 процентов.

В качестве одной из главных причин подобной динамики назывался усиливающийся глобальный интерес к солнечной энергетике. В производстве солнечных батарей этот металл играет ключевую роль. К числу других факторов, оказывающих влияние на биржевую стоимость серебра, эксперты отнесли риски торговых войн из-за протекционистской таможенной политики президента США Дональда Трампа и низкую доступность этого драгметалла для множества потенциальных покупателей.