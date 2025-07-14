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09:21, 14 июля 2025Силовые структуры

Украинцам стали запрещать въезд в Россию на срок до 50 лет. Прямо в аэропорту их отправляют обратно

Получившим ранее отказ украинцам закроют въезд в Россию на срок до 50 лет
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Из судебных материалов стало известно, что Пограничная служба начала запрещать ряду граждан Украины въезд в Россию на срок от 20 до 50 лет.

Запрет вводят в отношении тех, кого не пустили в РФ при прохождении контроля и проверок в московском аэропорту Шереметьево. Как правило, украинцев не пускают в Россию из-за того, что в их гаджетах находят связи с Вооруженными силами Украины, спецслужбами страны и «отрицательное отношение к СВО и Российской Федерации».

В итоге их сразу из Шереметьево отправляют обратно в ту страну, откуда они прибыли, уведомляя о недопуске в РФ.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Согласно документам, с которыми ознакомилось ТАСС, в одном из них гражданке Украины запретили въезд в РФ на 50 лет, так как в ее соцсетях нашли «положительные реакции на публикации с военнослужащими ВСУ, а также заинтересованности в контенте проукраинской направленности». У другого украинца выявили «отрицательное отношение к проведению специальной военной операции и действиям правительства России», а в его телефоне якобы нашли контакты сотрудников спецслужб и правоохранительных органов Украины. Ему запретили въезжать в РФ на 20 лет.

Украинцам дали срок на легализацию в России

20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому украинские граждане, находящиеся на территории России, теперь должны до 10 сентября этого года либо выехать из страны, либо легализоваться.

Уехать должны те, кто не имеет законных оснований для пребывания в стране. МВД, в свою очередь, необходимо отказаться от привлечения к ответственности за несоблюдение режима пребывания в РФ тех граждан Украины, кто прошел дактилоскопию, фотографирование и медосвидетельствование. Минздрав же должен до сентября 2025 года провести медосвидетельствование граждан Украины.

С 5 февраля был введен режим высылки нелегальных мигрантов.

Украинцы могут попасть в Россию только через Шереметьево и пункт на границе с Латвией

С октября 2023 года действует особый порядок въезда в РФ для украинцев. Они могут въехать либо в аэропорт Шереметьево, либо через автомобильный пункт пропуска Лудонка в Псковской области на границе с Латвией.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

При этом в том же месяце прибалтийская республика закрыла этот КПП, объяснив это именно решением российского правительства. В Латвии посчитали, что это ограничение может спровоцировать ситуацию, при которой граждане Украины вынуждены были бы направиться в Латвию, а также оставаться на территории страны в ожидании своей очереди пересечь границу РФ. Это повлияло бы на безопасность, посчитали в Латвии.

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