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18:53, 14 июля 2025Экономика

В Подмосковье затопило два мноэтажных дома

В Королеве и Нахабино из-за ливня затопило многоэтажные дома
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Подмосковье из-за штормового ливня затопило два многоэтажных дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В Королеве затопило 17-этажный дом — там сильный поток воды льется из вентиляционных шахт. В Нахабино в здании ливнем затопило подъезд и лестничный пролет.

Ранее в понедельник, 14 июля, в столицу пришла гроза с штормовым ветром. Синоптики Росгидромета сообщили, что с сохранением до конца суток местами по Москве ожидаются сильный ливень, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами до 20-23 метров в секунду.

Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, центральную часть Европейской России в течение недели будет заливать дождями.

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