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13:05, 14 июля 2025Силовые структуры

У жены участника СВО запугиванием и обманом забрали миллионы

В Хакасии аферисты обманули жену участника СВО на 4,1 млн рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Хакасии аферисты обманули жену участника спецоперации (СВО) на 4,1 миллиона рублей. Об этом пишет портал «19Русинфо» со ссылкой на прокуратуру.

В мае женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником Центробанка. Он убедил местную жительницу, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали и теперь данные о муже, который находится в зоне спецоперации, и двух детях есть у преступников. Далее женщине позвонил лжесиловик, который стал ее запугивать — звонивший заявил, что в случае отказа от перевода денег на «безопасный счет» женщину обвинят в финансировании недружественной страны и заберут детей.

В результате женщина включила демонстрацию экрана, показав аферистам все свои счета. Она обналичила сбережения, перевела их мошенникам и еще взяла кредит на 153 тысячи рублей. Таким образом женщина отдала злоумышленникам 4,1 миллиона рублей.

Ранее 22-летняя жительница Магнитогорска поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и нескольких миллионов рублей.

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