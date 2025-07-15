114-летний марафонец попал под машину

В Индии старейший в мире марафонец Фауджа Сингх погиб после наезда машины

В Индии не стало самого старого в мире марафонца Фауджа Сингха. Как пишет CNN, ему было 114 лет.

Сингх попал под колеса машины, когда переходил дорогу недалеко от своего дома. Спортсмена доставили в больницу, но травмы от наезда автомобиля оказались смертельными. Полиция начала поиски виновника ДТП.

Считается, что Сингх родился в Индии в 1911 году. До пяти лет он не мог ходить из-за слабости в ногах и долгие годы даже не думал о беге. Он полюбил марафоны только в возрасте 89 лет. К тому времени он потерял жену и сына и переехал в Лондон. «Бег показал мне доброту и вернул меня к жизни, заставив забыть все мои травмы и печали», — объяснял он.

Свой первый марафон Сингх пробежал в 2000 году. Спустя три года он установил личный рекорд — 5 часов 40 минут. В 2011 году он стал первым в истории столетним марафонцем. В 2012 году Сингх удостоился чести нести огонь на Олимпийских играх в Лондоне. Спустя год, в 101-летнем возрасте, он завершил свою спортивную карьеру.

Хотя достижения долгожителя признавали, он ни разу не попадал в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку у него нет свидетельства о рождении.

Ранее сообщалось, что столетние братья-близнецы из Великобритании раскрыли секрет долголетия. По их словам, чтобы долго жить, нужно регулярно заниматься спортом.