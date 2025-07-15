Британские компании подорожали до максимума

Британский фондовый индекс FTSE 100 впервые в истории превысил 9000 пунктов

Основной британский фондовый индекс FTSE 100 во время торгов во вторник, 15 июля, впервые в истории поднялся выше 9000 пунктов, что на 750 пунктов выше, чем в начале года. Об этом свидетельствует данные Yahoo! Finance.

Другие европейские индексы также растут — французский CAC 40 прибавил 0,12 процента, а немецкий DAX — 0,14 процента, хотя это ниже рекорда, установленного на прошлой неделе.

Позитив инвесторов связан, в том числе, с их оценкой угроз президента США Дональда Трампа в отношении России. Срок в 50 дней, на который отложены новые санкции США, снижает угрозу кризиса на нефтяном рынке, что давит на стоимость сырья. Соответственно, ожидания относительно потребителей нефти, а это Европа, улучшаются.

Общий позитивный тренд в акциях Евросоюза и Великобритании также связан с хаотичной политикой Трампа, на фоне которой европейские фондовые рынки стали выглядеть более стабильными. В первом полугодии они показали рекордный в истории рост по отношению к своим аналогам в США.