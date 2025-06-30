Европейские компании рекордно подорожали

Bloomberg: Рост европейского фондового рынка по отношению к США достиг максимума

В первом полугодии 2025 года на фоне прихода на пост главы Белого дома Дональда Трампа фондовые рынки Евросоюза показали рекордный в истории рост по отношению к своим аналогам в США. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты и комментарии аналитиков пишет Bloomberg.

Инвесторы переводят деньги в Европу в связи с нестабильностью, которую порождает политика республиканца, а также из-за улучшения перспектив ЕС. С этим обстоятельством агентство связывает и рост курса евро на 13 процентов по отношению к доллару, а также продолжающееся снижение ставок Европейского центробанка.

На уровне оптимизма сказывается и ожидающаяся волна роста государственных расходов, что обеспечат необходимый импульс, что позволит преодолеть десятилетний застой.

Разрыв заметен не только в акциях, проблемы возникли и с гособлигациями США. С апреля их обошли немецкие бонды, также сильный рост демонстрируют долговые бумаги Польши и Венгрии. Таким образом, Европа стала главным бенефициаром политики американского руководства, а инвесторы из США все активнее смотрят в ее сторону.

Глава отдела продаж акций EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в Bank of America Corp Эрик Кениг отметил, что шаги, предпринимаемые европейским руководством в связи с проблемами, быстро улучшили ее перспективы в глазах инвесторов.

В JPMorgan Chase & Co полагают, что евро готов к самому длительному периоду роста за последние восемь лет. Марк Нэш из Jupiter Asset Management считает, что вскоре евро достигнет уровня 1,3 доллара.

Спрос на европейские акции обеспечивает сохраняющийся дисконт к американским компаниям и более высокие дивиденды, которые платят в Европе. По оценкам Bank of America, уже треть инвесторов находятся в стадии переоценки европейских активов. Аналитики UBS Group AG прогнозируют, что в ближайшие пять лет из американских акций в европейские акции перейдет 1,4 триллиона долларов.

Ранее Трамп обрушился с критикой на главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла за отказ снижать процентную ставку. По мнению главы государства, Паэулл слишком туп, чтобы заниматься подобную должность. В свою очередь, глава ФРС указывает, что тарифы на импорт за авторством Трампа приведут к резкому росту инфляции.