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09:08, 15 июля 2025Наука и техника

Корабль Tianzhou-9 состыковался со станцией Tiangong

«Синьхуа»: Корабль Tianzhou-9 состыковался со станцией Tiangong
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Yang Guanyu / Xinhua / Globallookpress.com

Грузовой корабль Tianzhou-9 состыковался с околоземной станцией Tiangong. Об этом со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщает агентство «Синьхуа».

Стыковка состоялась во вторник, 15 июля, в 00:34 по московскому времени. Согласно графику работ, члены экипажа пилотируемого корабля Shenzhou-20, находящегося на станции Tiangong, проведут выгрузку Tianzhou-9.

В июне два из трех членов экипажа пилотируемого космического корабля Shenzhou-20 — Чэнь Дун и Чэнь Чжунжуй — завершили второй выход в открытый космос.

В апреле к околоземной станции Tiangong отправился пилотируемый корабль Shenzhou-20 с экипажем — Чэнь Дуном, Чэнь Чжунжуем и Ван Цзе — на борту.

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