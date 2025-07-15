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16:30, 15 июля 2025Мир

Лавров заявил о «споткнувшейся» на Украине НАТО

Лавров: В НАТО при расширении на восток «споткнулись» об Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

НАТО при расширении на восток столкнулась с препятствием в лице Украины, однако альянс продолжает делать вид, что «доведет дело до конца». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Они хотели поглотить Украину, споткнулись, но продолжают делать вид, что обязательно доведут дело до конца», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о новых поставках оружия Украине, принятые руководством США и НАТО, стали для Киева сигналом к продолжению конфликта.

До этого президент США Дональд Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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