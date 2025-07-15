В Кремле высказались о новых поставках вооружений Украине

Песков: Решения США и НАТО воспринимаются Киевом как сигнал к продолжению войны

Решения о новых поставках оружия Украине, которые принимаются руководством США и НАТО, воспринимаются Киевом как сигнал к продолжению войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока однозначно можно сказать одно: похоже, что подобное решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что заявления президента США Дональда Трампа в адрес России весьма серьезны, и Кремлю нужно время для их анализа.