Названы самые полезные для мозга завтраки

Эндокринолог Вараева: Каша и макароны на завтрак помогут работе мозга

Врач-эндокринолог, диетолог Юргита Вараева считает, что для хорошей работы мозга полезнее всего начинать день с каши или порции макарон из твердых сортов пшеницы. Неожиданные варианты полезного завтрака она назвала в беседе с aif.ru.

Эндокринолог объяснила, что топливом для работы мозга является глюкоза. По ее словам, мозг может получить ее из любых углеводных продуктов: булочек, конфет и десертов. Но при употреблении этих продуктов есть риск, что избыток калорий переработается в жир.

Поэтому Вараева рекомендовала есть сложные углеводы. Поскольку процесс их расщепление медленный и трудоемкий, глюкоза в организм поступает постепенно и небольшими порциями. Таким образом, каша или макароны из твердых сортов пшеницы на завтрак или обед помогут долго поддерживать чувство сытости и будут питать мозг, заверила врач.

Специалистка добавила, что фрукты и ягоды тоже отлично справятся с этой задачей и одновременно принесут дополнительную пользу организму, так как богаты клетчаткой и витаминами.

Ранее диетолог Натали Риццо рассказала, какой должна быть оптимальная калорийность завтрака. По ее словам, на первый прием пищи должно приходиться не менее 350-600 килокалорий.