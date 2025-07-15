Названы задачи «Тайфуна-ПВО»

Генерал Попов: Машина зенитчиков «Тайфун-ПВО» будет защищать заводы и мосты

Боевая машина стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО» будет защищать российские заводы, железнодорожные станции и мосты. Ее задачи назвал генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с News.ru.

Он предположил, что «Тайфун-ПВО» будет сильно востребован в войсках. По словам эксперта, машина займет нишу между пушечными зенитными установками и зенитными ракетно-пушечными комплексами семейства «Панцирь».

«Этот комплекс необходим для войскового компонента на линии соприкосновения с противником. Он будет прикрывать отдельные районы или объекты, такие как нефтеперегонные заводы, перекачивающие станции, газогенерации, железнодорожные станции и крупные мосты», — сказал генерал-майор. Он подчеркнул, что «Тайфун-ПВО» — это эффективное средство против дронов.

Машина на шасси двухосного бронеавтомобиля «Тайфун» предназначена для прикрытия войск, в том числе на марше. Ее бронирование обеспечивает защиту от бронебойных пуль и подрыва мин. Крыша «Тайфуна-ПВО» оснащена двумя люками для оператора переносного зенитного ракетного комплекса и пулеметчика.

Ранее в июле генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил, что государственные испытания боевой машины «Тайфун-ПВО» успешно завершены.