Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:09, 15 июля 2025Наука и техника

Названы задачи «Тайфуна-ПВО»

Генерал Попов: Машина зенитчиков «Тайфун-ПВО» будет защищать заводы и мосты
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Боевая машина стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО» будет защищать российские заводы, железнодорожные станции и мосты. Ее задачи назвал генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с News.ru.

Он предположил, что «Тайфун-ПВО» будет сильно востребован в войсках. По словам эксперта, машина займет нишу между пушечными зенитными установками и зенитными ракетно-пушечными комплексами семейства «Панцирь».

«Этот комплекс необходим для войскового компонента на линии соприкосновения с противником. Он будет прикрывать отдельные районы или объекты, такие как нефтеперегонные заводы, перекачивающие станции, газогенерации, железнодорожные станции и крупные мосты», — сказал генерал-майор. Он подчеркнул, что «Тайфун-ПВО» — это эффективное средство против дронов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Машина на шасси двухосного бронеавтомобиля «Тайфун» предназначена для прикрытия войск, в том числе на марше. Ее бронирование обеспечивает защиту от бронебойных пуль и подрыва мин. Крыша «Тайфуна-ПВО» оснащена двумя люками для оператора переносного зенитного ракетного комплекса и пулеметчика.

Ранее в июле генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил, что государственные испытания боевой машины «Тайфун-ПВО» успешно завершены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин закончит СВО в одном случае, считают на Западе. Что это за условие и как оно связано с угрозами Трампа?

    Больше десяти человек пострадали при столкновении двух автобусов в Москве

    Беременная Рианна вышла в свет в оголяющем тело наряде

    Трамп отказался занимать сторону в конфликте на Украине

    Раскрыта тайна игрушки из «человеческой кожи»

    Трамп призвал Зеленского «не целиться по Москве»

    Названы задачи «Тайфуна-ПВО»

    Число пострадавших при атаке ВСУ на российский регион выросло

    Начальник полиции российского аэропорта в наручниках попал на видео

    В Раде назвали террористами вторгшиеся в Курскую область подразделения ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости