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20:44, 15 июля 2025Экономика

Украина восстановила половину поврежденной зимой энергогенерации

Минэнерго Украины сообщило о восстановлении 50 % поврежденной зимой генерации
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По состоянию на середину июля Украина восстановила более 50 процентов поврежденных во время зимних атак генерирующих мощностей. Об этом в официальном Telegram-канале Минэнерго Украины сообщил замглавы ведомства Николай Колесник.

По его словам, ремонты продолжаются в соответствии с утвержденными графиками, сейчас энергосистема стабильна, а риски применения графиков отключений электроэнергии связаны только с возможными новыми атаками на энергообъекты.

Также он отметил, что темпы закачки газа в подземные хранилища в полтора раза выше, чем в прошлом году, поэтому в ведомстве уверены в способности накопить топливо до начала отопительного сезона.

Отдельно Колесник указал, что Украина сформирует необходимые резервы угля и ядерного топлива, чтобы пройти зимний период 2025-2026 годов.

Ранее сообщалось, что Киев активно работает над внедрением технологии гидроразрыва пласта, что позволит ему добывать сланцевый газ и не только обеспечить свои нужды, но и поставлять топливо в Европу. По оценкам специалистов, в случае привлечения компетентных партнеров первый газ могут отправить на экспорт и начала работ уже через 18 месяцев.

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