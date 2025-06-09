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16:38, 9 июня 2025Экономика

Украина собралась поставлять добытый газ в Европу

Telegraph: Украина ищет партнеров для добычи сланцевого газа и экспорта в Европу
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Киев активно работает над внедрением технологии гидроразрыва пласта, что позволит ему добывать сланцевый газ и не только обеспечить свои нужды, но и поставлять топливо в Европу. Об этом пишет британское издание Telegraph.

Украинские чиновники ищут партнеров, готовых инвестировать в разработку месторождений на западе страны, отдавая предпочтение тем, кто имеет компетенции и опыт реализации проектов.

Главной задачей считается оживление газового сектора республики, который в значительной степени пострадал в результате ударов ракет и дронов в зимний период. При этом чиновники уверены, что к новому отопительному сезону смогут заполнить хранилища, а за 18 месяцев — даже организовать первые экспортные поставки.

Как отмечает издание, Украина уже имеет успешный опыт использования передовых технологий, а обеспечить свой текущий уровень потребления ей позволяют даже традиционные месторождения. Если же внедрение гидроразрыва пройдет успешно, то Европа смогла бы существенно сократить зависимость от импорта сжиженного природного газа (СПГ).

Тем не менее способность Киева нарастить добычу зависит от поставок оборудования, в первую очередь из США, а также наличия инвесторов, готовых к высокому уровню риска, для финансирования бурения.

Только в одной Олесской площади на Украине объем запасов газа оценивается в 0,8-1,5 триллиона кубометров, что хватит на десятилетия внутреннего потребления. Какая часть ресурсов привлекательна для извлечения с точки зрения затрат неизвестно. В 2014 году Chevron вышел из проекта по разработке территории, объяснив решение проблемой с украинскими властями и неисполнением ими своих обязательств.

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