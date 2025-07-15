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20:55, 15 июля 2025Мир

Премьер Франции призвал отказаться от празднования Дня Победы по одной причине

Байру предложил отказаться от празднования во Франции Дня Победы ради экономии
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Премьер-министр Франции Франсуа Байру предложил отказаться от празднования в стране Дня Победы, отмечаемого 8 мая, по причине экономии средств. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на трансляцию его выступления в соцсети X.

Байру предложил сделать рабочими днями как 8 мая, так и Пасхальный понедельник. По его словам, их отмена «принесет казне миллиарды евро».

Премьер также анонсировал в 2026 году рост налогов для наиболее состоятельных граждан, чтобы уменьшить дефицит в бюджете.

При этом в апреле Байру заявлял, что повышение налогов ради сокращения дефицита бюджета Франции нецелесообразно.

Ранее он также сообщил, что Париж предоставил Украине бюджетные гарантии на 1,5 миллиарда евро для закупки вооружений у французских оборонных предприятий.

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