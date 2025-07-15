Премьер Франции призвал отказаться от празднования Дня Победы по одной причине

Байру предложил отказаться от празднования во Франции Дня Победы ради экономии

Премьер-министр Франции Франсуа Байру предложил отказаться от празднования в стране Дня Победы, отмечаемого 8 мая, по причине экономии средств. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на трансляцию его выступления в соцсети X.

Байру предложил сделать рабочими днями как 8 мая, так и Пасхальный понедельник. По его словам, их отмена «принесет казне миллиарды евро».

Премьер также анонсировал в 2026 году рост налогов для наиболее состоятельных граждан, чтобы уменьшить дефицит в бюджете.

При этом в апреле Байру заявлял, что повышение налогов ради сокращения дефицита бюджета Франции нецелесообразно.

Ранее он также сообщил, что Париж предоставил Украине бюджетные гарантии на 1,5 миллиарда евро для закупки вооружений у французских оборонных предприятий.