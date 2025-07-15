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15:30, 15 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты показания обвиняемого в коррупции экс-начальника самарского главка МЧС

Экс-глава самарского ГУ МЧС Олег Бойко не отрицал факта получения взяток
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Экс-начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко не отрицал факт получения денежных средств. Об этом сообщает РИА Новости.

Бойко заявил, что признает объективную сторону вменяемых деяний и не отрицает факт получения взяток. «Но позицию по данному объявлению выскажу позже», — сказал он.

Следствие полагает, что генерал-майор Бойко получил взяток на общую сумму в 73 миллиона рублей.

О задержании главы самарского ГУ МЧС стало известно 18 декабря 2023 года. На время расследования его отправили в СИЗО.

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