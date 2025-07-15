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17:27, 15 июля 2025Спорт

Семак помог человеку с эпилептическим приступом

Главный тренер «Зенита» Семак помог человеку с эпилептическим приступом
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак помог человеку с эпилептическим приступом. Об этом рассказал очевидец ситуации, его слова в своем Telegram-канале приводит журналист Василий Конов.

Инцидент произошел утром 8 июля в Санкт-Петербурге. Мужчина ехал по Выборгской набережной и, увидев, что у прохожего случился приступ, остановился на дороге. «Скорее выбежал, чтобы ему помочь, так как это была эпилепсия, но я знаю, как действовать в данных ситуациях. Затем подбежал еще один человек, и мы начали вдвоем оказывать помощь. А немного позже к нам подошел еще один мужчина и по голосу я его узнал, ведь это был Сергей Богданович», — заявил он.

Источник рассказал, что им удалось привести человека в чувства. Семак остался на месте один с пострадавшим до приезда скорой.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с командой специалист шесть раз стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и взял пять Суперкубков.

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