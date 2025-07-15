Шарапова назвала Уимблдон-2004 самым запоминающимся моментом в карьере

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова назвала самый запоминающийся момент в карьере. Она поделилась воспоминаниями в эфире YouTube-шоу Hot Ones.

Шарапова выбрала первый финал турнира «Большого шлема» — Уимблдон 2004 года, на котором ей было 17 лет. «Весь мир смотрел. Я играла с Сереной Уильямс, и казалось, что я должна была просто радоваться этому факту, но я была очень бесстрашной», — рассказала россиянка, которая тогда завоевала свой первый серьезный титул.

По словам спортсменки, ей очень нравился этот турнир и местная публика. «Я обожала есть клубнику со сливками перед каждым матчем. Хотя мне нельзя было есть сливки», — поделилась она.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В 2012-м россиянка завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.