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15:23, 15 июля 2025Наука и техника

Стал известен простой способ улучшить качество сна

JPAH: Ежедневные физические нагрузки помогают увеличить фазу глубокого сна
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Diana.grytsku / Freepik

Новое исследование Техасского университета в Остине, опубликованное в Journal of Physical Activity and Health, показало: ежедневные физические нагрузки помогают спать глубже и восстанавливаться лучше. Ученые несколько месяцев отслеживали активность и сон студентов с помощью носимых устройств и выяснили, что частота движений важнее их общего объема.

Те, кто двигался каждый день, — даже всего по 10 минут умеренной или интенсивной активности — набирали больше фазы глубокого сна, а значит, просыпались бодрее и чувствовали себя спокойнее. Даже легкая активность вроде прогулок или коротких перерывов на разминку улучшала ночной отдых и настроение на следующий день.

Авторы отмечают, что привычка двигаться регулярно может оказаться эффективнее, чем выполнение всей недельной нормы за пару дней. Они считают, что эти данные стоит учесть при обновлении рекомендаций по физической активности.

Исследователи подчеркивают: для пользы не нужно бегать марафоны. Достаточно ежедневных коротких движений, чтобы улучшить сон, укрепить мозг и снизить риск хронических заболеваний.

Ранее ученые выявили пользу дневного сна. Оказалось, что даже короткий отдых способен повысить шансы на нестандартное решение сложной задачи.

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