Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:58, 15 июля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме раскритиковали предложение сократить срок обучения в российских школах

Депутат Смолин: Снижение срока обучения в школах приведет россиян к деградации
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сокращение сроков обучения в школах не только понизит качество подготовки абитуриентов, но и в целом уровень образованности граждан России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в Общественной палате Российской Федерации предложили сократить срок школьного обучения до 10 классов. По мнению председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, такая мера помогла бы снизить возраст рождения первого ребенка.

Депутат отметил, что снижение сроков обучения в школе не имеет отношения к созданию семьи и деторождению, поскольку законодательство не запрещает молодым людям вступать в брак по достижению возраста 18 лет. При этом недостаток образования негативно скажется на образованности школьников, чей интеллектуальный уровень и так снижен, добавил он.

«Наши успехи на Олимпиадах говорят только об одном: флагманский корабль российской школы далеко оторвался от основной эскадры. Потому что когда социологи начинают опрашивать молодежь на предмет естественно-научной, исторической или литературной грамотности, выясняется, что за пределами предметов, по которым собираются сдавать ЕГЭ, мы обнаруживаем глубокую неграмотность», — указал Смолин.

Парламентарий напомнил, что некоторое количество времени назад максимальное количество уроков в школе было не больше шести. Сейчас, добавил он, в средних классах бывает по семь и даже восемь уроков и к последним из них дети нормально учиться уже не могут, общий образовательный уровень падает.

«Мы чего хотим? Мы хотим дальнейшей деградации интеллектуального потенциала нации? Поэтому я категорически против предложений о сокращении сроков школьного обучения», — заключил депутат.

Ранее в Госдуме предложили отменить оценки по ряду предметов. В списке оказались изобразительное искусство, музыка, труд и физкультура. Также авторы законопроекта призвали положить конец практике так называемых промежуточных смен, существующих в некоторых школах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Украины подал в отставку

    В России одобрили проект закона о расширении полномочий сотрудников МЧС относительно БПЛА

    Две страны захотели закупить оружие для Украины у США

    Россия нарастила добычу нефти

    Россиянам пообещали снижение цен на квартиры

    Мужчина перепутал педали в автомобиле и переехал мать

    Прокуратура оценила продажу российским ефрейтором секретной информации за 80 долларов

    Пенсионера задержали на пароме в Европе с наркотиками на десятки миллионов рублей

    «Москву накрыла гигантская сарделька». В сети посмеялись над обрушившимся на столицу ливнем. Что позабавило пользователей?

    Москвичам назвали срок прекращения грозовых дождей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости