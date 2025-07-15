В Госдуме раскритиковали предложение сократить срок обучения в российских школах

Депутат Смолин: Снижение срока обучения в школах приведет россиян к деградации

Сокращение сроков обучения в школах не только понизит качество подготовки абитуриентов, но и в целом уровень образованности граждан России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в Общественной палате Российской Федерации предложили сократить срок школьного обучения до 10 классов. По мнению председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, такая мера помогла бы снизить возраст рождения первого ребенка.

Депутат отметил, что снижение сроков обучения в школе не имеет отношения к созданию семьи и деторождению, поскольку законодательство не запрещает молодым людям вступать в брак по достижению возраста 18 лет. При этом недостаток образования негативно скажется на образованности школьников, чей интеллектуальный уровень и так снижен, добавил он.

«Наши успехи на Олимпиадах говорят только об одном: флагманский корабль российской школы далеко оторвался от основной эскадры. Потому что когда социологи начинают опрашивать молодежь на предмет естественно-научной, исторической или литературной грамотности, выясняется, что за пределами предметов, по которым собираются сдавать ЕГЭ, мы обнаруживаем глубокую неграмотность», — указал Смолин.

Парламентарий напомнил, что некоторое количество времени назад максимальное количество уроков в школе было не больше шести. Сейчас, добавил он, в средних классах бывает по семь и даже восемь уроков и к последним из них дети нормально учиться уже не могут, общий образовательный уровень падает.

«Мы чего хотим? Мы хотим дальнейшей деградации интеллектуального потенциала нации? Поэтому я категорически против предложений о сокращении сроков школьного обучения», — заключил депутат.

Ранее в Госдуме предложили отменить оценки по ряду предметов. В списке оказались изобразительное искусство, музыка, труд и физкультура. Также авторы законопроекта призвали положить конец практике так называемых промежуточных смен, существующих в некоторых школах.