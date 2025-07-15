В России ввели новые льготы для участников СВО

Госдума приняла закон об освобождении бойцов СВО от госпошлин по судебным делам

В России ввели новые льготы для участников специальной военной операции (СВО) на Украине — речь идет об освобождении военнослужащих от уплаты госпошлин по ряду судебных дел. Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях, передает ТАСС.

В частности, к таким делам, где бойцы СВО освобождаются от уплаты пошлины, относятся установление факта родственных отношений, принадлежности правоустанавливающих документов лицу, признания отцовства, принятия наследства. Кроме того, родственникам нередко приходится через суд добиваться признания военного без вести пропавшим или иного статуса для получения выплат.

«Сложившаяся ситуация влечет существенные финансовые издержки и негативно отражается на материальном благополучии семей участников СВО», — пояснили авторы законопроекта, добавив, что недавно размер госпошлины был повышен с 200 до 3000 рублей.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее в России предложили начислять выплаты сожительницам участников СВО при соблюдении ряда условий. Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы одобрил законопроект и рекомендовал принять его в первом чтении.