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16:05, 15 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России заметили противоречия в словах Трампа о 50 днях на соглашение с Украиной

Депутат Чепа: В ультиматуме Трампа много противоречий
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Ультиматум президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна заключить мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней, содержит ряд противоречий, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. В частности, он обратил внимание на нежелание Киева продолжать переговоры.

«Мы уже давно готовы к следующему раунду переговоров, неоднократно заявляли об этом. Но Украина уходит от дальнейшей подготовки к диалогу», — сказал Чепа.

Непростым, по его словам, оказался и вопрос поставок американского оружия Украине. Политик обратил внимание на то, что не все в Европе согласны с планами Трампа по передаче вооружений.

«Партнеры США по НАТО теряются. Предполагается, что оружие должны поставлять американцы, а платить за него — европейцы. В то время как сами европейцы хотят, чтобы оружие поставлялось из Европы, а оплачивала его Украина деньгами, которые ей выделяют разные страны. Так что тут достаточно много непростых подходов», — заметил депутат.

Чепа также указал на заявления Трампа о необходимости помощи Украине, что достаточно близко позиции его предшественника Джо Байдена, которого так критиковал действующий глава государства.

«Говорить, что оружие согласовано не его администрацией, а администрацией Байдена, странно. Мы ведь помним, как Трамп критиковал это соглашение. Так что противоречий много», — резюмировал политик.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и раньше озвучивали сроки для урегулирования конфликта по Украине. Он подчеркнул, что Россия хотела бы понять, что стоит за заявлением Трампа на этот раз.

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