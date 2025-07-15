В российском городе одетого утопленника выловили из реки

78.ru: В Петербурге одетого утопленника выловили из Невы

В Красногвардейском районе города Санкт-Петербурга одетого утопленника выловили из Невы. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, сотрудникам полиции поступил сигнал от горожан об обнаружении тела неизвестного в реке.

Прибывшие оперативники нашли утопленника. На вид ему от 30 до 50 лет, одет в темные футболку и джинсы. Особых примет не было выявлено.

Тело направили в морг для установления причин случившегося.

До этого сообщалось, что человеческие останки выловили из Невы в Петербурге.

Еще раньше в Северной столице нашли человеческие останки в чемоданах и возбудили уголовное дело.