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10:51, 15 июля 2025Россия

В российском городе одетого утопленника выловили из реки

78.ru: В Петербурге одетого утопленника выловили из Невы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Красногвардейском районе города Санкт-Петербурга одетого утопленника выловили из Невы. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, сотрудникам полиции поступил сигнал от горожан об обнаружении тела неизвестного в реке.

Прибывшие оперативники нашли утопленника. На вид ему от 30 до 50 лет, одет в темные футболку и джинсы. Особых примет не было выявлено.

Тело направили в морг для установления причин случившегося.

До этого сообщалось, что человеческие останки выловили из Невы в Петербурге.

Еще раньше в Северной столице нашли человеческие останки в чемоданах и возбудили уголовное дело.

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