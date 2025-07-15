Военный эксперт раскрыл особенности ужаснувшей американцев российской ракеты Х-101

Военный эксперт Живов: Российская ракета Х-101 имеет ловушки для обхода ПВО

Российская ракета Х-101 относится к снарядам последнего поколения, она малозаметна, имеет тепловые ловушки для обхода противовоздушной обороны и большой арсенал различных боевых частей, в том числе кассетных и ядерных. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Живов.

«Я знаю, что это большая крылатая ракета последнего поколения. Малозаметная, способная маневрировать, имеющая в своем арсенале ловушки-обманки. Когда она идет уже на поражение, может выбрасывать специальные ловушки тепловые, которые должны обманывать систему ПВО, то есть это высокотехнологичная ракета, способная проходить эшелонированную систему ПВО противника и наносить удары на большую глубину в тылу», — сказал Живов.

Он отметил, что для нее существуют абсолютно разные боевые части, в том числе ракета может оснащаться ядерной боеголовкой. Преимущества кассетной боевой части в том, что у противника на расстоянии 500 километров может находиться объект, который слабо защищен из-за своей удаленности, в этом случае лучше всего и работает кассетная боевая часть, пояснил специалист.

Ранее американское издание TWZ написало о том, что применение российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью приводит в ужас. В публикации обозреватель Томас Ньюдик обратил внимание на видео удара российской ракеты по Черновцам, совершенного 11 июля. По его данным, максимальная дальность ракеты Х-101 составляет от 3000 до 4000 километров, а оружие, по всей видимости, «поступило в серийное производство в 2010–2011 годах и впоследствии применялась в боевых действиях во время российской кампании в Сирии.

