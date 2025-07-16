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13:44, 16 июля 2025Ценности

Агата Муцениеце показала внешность без волос

Популярная 36-летняя актриса Агата Муцениеце показала внешность без волос
Екатерина Ештокина

Фото: @agataagata

Популярная актриса Агата Муцениеце показала внешность без волос. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя артистка разместила ролик, на котором предстала лысой. При этом на ее лицо нанесли макияж в нейтральных оттенках, а на коже были заметны пигментные пятна. «Ребят, хотела сделать химзавивку перед свадьбой и, короче... сожгли волосы», — иронично высказалась она.

В то же время знаменитость примерила молочное платье свободного кроя, повязав на шею пестрый платок. Образ завершили серьги и кольцо с голубым камнем.

В июне Агата Муцениеце раскрыла секрет стройности. В первую очередь она заявила, что ограничила употребление сладкого и мучного ради фигуры.

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