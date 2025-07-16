В России упали цены на яйца, что привело к убыткам в отрасли. В результате некоторые птицефабрики и фермеры стали избавляться от кур-несушек. Некоторые случаи уничтожения поголовья оказались жестокими, это привлекло внимание зоозащитников. В Минсельхозе заявили о подготовке мер для исправления ситуации. При этом в ведомстве заверили, что им не известно о фактах сокращения поголовья птиц.
Курицы стали умирать от голода
Случаи гибели кур-несушек от голода были зафиксированы в двух российских регионах — Удмуртии и Краснодарском крае. Так, в первом регионе неизвестные привезли около 3 тысяч птиц на ферму, где не было ни помещений, ни ограждений. В результате курицы разбежались по ближайшему населенному пункту и начали умирать от голода.
В Краснодарском крае на Новомышастовской птицефабрике около 150 тысяч кур остались без корма из-за долгов предприятия и ареста активов. Это привело к каннибализму — несушки начали есть друг друга. Как отмечают «Известия», проблемы на птицефабрике начались еще несколько лет назад, однако она продолжает работать. Сейчас предприятие выставлено на продажу.
Зоозащитник Кирилл Горячев в комментарии изданию отметил, что сельскохозяйственные животные на сегодняшний день наименее защищены, а произошедшее в этих регионах говорит о том, что представители бизнеса так делают из-за безнаказанности.
Сельхозживотные сегодня самые незащищенные по сравнению с домашними, например кошками, зачастую к ним, к сожалению, относятся, как к какому-то мусору
Горячев уточнил, что сейчас на государственном уровне идет подготовка новых норм, предписывающих ответственное отношение в том числе к сельхозживотным.
В отрасли заявили о непростой ситуации для производителей
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов сообщал, что яйца дешевеют уже более шести месяцев подряд. С начала года их розничная цена упала в среднем на 37,5 процента. Зампред Ассоциации «Народный фермер» в Чувашии Ксения Сумкова отметила, что производители несут серьезные убытки, так как оптовая стоимость яиц первой категории опустилась ниже себестоимость производства. Это, по ее словам, привело к решению о сокращении поголовья.
Работать в убыток в течение нескольких месяцев подряд невозможно, особенно если на предприятии нет запасов кормов на длительный срок. Ситуация действительно непростая, можно сказать, тяжелая
Член совета директоров птицефабрики «Авангард» Алексей Бурмистров подтвердил, что уже несколько месяцев яйцо приходится реализовывать значительно ниже себестоимости.
Цену диктуют покупатели — ретейл, оптовики, переработчики. И они понимают, что яйцо уже произведено, средства потрачены, и компании, пытаясь выручить хоть что-то за продукцию, которая у них лежит (а она скоропортящаяся), идут даже на продажу в убыток
Генеральный директор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Галина Бобылева, в свою очередь, сообщила, что к снижению цен на яйца привели сезонность и рост объемов производства. В результате производители оказались вынуждены реализовывать продукцию по себестоимости или даже ниже. Впрочем, в ведомстве ожидают, что осенью ситуация выровняется.
Гендиректор ГК «Таврос» — крупного предприятия по производству яиц — Елена Лазаренко связала снижение цен на этот продукт также с возобновлением работы птицефабрик, которые прекращали свою работу из-за птичьего гриппа. Кроме того, предприятия стали вкладывать больше средств в реконструкцию и переоборудование, отметила она. Лазаренко также ожидает стабилизацию ситуации к ноябрю. При этом она уточнила, что обновление поголовья несушек глобально не влияет на рентабельность.
Власти пообещали урегулировать ситуацию
Минсельхоз готовит меры по урегулированию ситуации с ценами на этот продукт, заявили в пресс-службе ведомства «Известиям». Там отметили, что «на ценовую динамику оказывают влияние как рост объемов, так и сезонный фактор традиционного летнего удешевления яиц». Для сохранения стабильного уровня цен в ведомстве прорабатывают вопрос расширения практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены.
«Кроме того, для обеспечения рентабельности птицеводческих предприятий действует комплекс мер поддержки: льготное оборотное и инвестиционное кредитование, а также прямые субсидии федерального и регионального уровней», — уточнили в министерстве.
За систему долгосрочных договоров с фиксированной ценой между производителями и сетями выступила и глава Росптицесоюза, уточнив что это предложение было поддержано в Минсельхозе. Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский отметил, что торговые сети по всему миру заключают долгосрочные годовые договоры по фиксированной цене товаров с вилкой плюс-минус 10 процентов. Однако в России пока нет такой жесткой политики в отношении торговых сетей.
Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ранее сообщала, что экспертный совет по торговле при комитете Госдумы по промышленности и торговле начал проработку возможности введения мер регулирования цен на основные продукты питания.