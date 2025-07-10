В России подешевели некоторые продукты питания

АКОРТ: Начали дешеветь картофель, капуста, свекла и репчатый лук

В июне в России начали снижаться цены на некоторые продукты питания, выяснили аналитики Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Их выводы приводит ТАСС.

Выяснилось, что сильнее всего подешевели белокочанная капуста, соль, свекла и ржаной хлеб. Стоимость первой упала на 13 процентов, а второй — почти на восемь процентов. Кроме того, на пять процентов уменьшился ценник вермишели, говядины и гречневой крупы. На 3,3 — процента куриных яиц, риса и сахара-песка. Цена репчатого лука в июне потеряла чуть больше двух процентов, а молока — 1,6 процента. За картофель стали просить на 1,2 процента меньше.

Как заявил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов, лидером в устойчивом снижении цен стали куриные яйца, которые дешевеют уже более шести месяцев подряд. С начала года их розничная цена упала в среднем на 37,5 процента.

В скором времени в России может начать действовать механизм, который зафиксирует диапазон минимальных и максимальных цен на некоторые категории продуктов. Причем речь идет как о позициях из так называемого борщевого набора, так и о других социально значимых товарах.