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18:58, 16 июля 2025Экономика

Извержение вулкана произошло в Европе

RUV: На исландском полуострове Рейкьянес произошло извержение вулкана
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Hordur Kristleifsson / Civil P / Reuters

На полуострове Рейкьянес в Исландии произошло извержение вулкана. Об этом сообщает телерадиокомпания RUV.

В связи с этим в ближайшем к вулкану городе Гриндавик эвакуировали жителей. При этом эксперты убеждены, что извержение не опасно для инфраструктуры города. Специалисты допускают лишь вероятность повреждения дороги в районе Стора-Скугфелл потоками лавы — это случится, если извержение окажется продолжительным.

Извержение вулкана в европейской стране началось в среду, 16 июля, в 3:59 по местному времени (6:59 мск). Власти Исландии привели в состояние готовности силы гражданской обороны.

В начале июня на Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Шивелуч. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выброс произошел утром вторника, 10 июня. Высота столба составила шесть километров при высоте вулкана в 3,2 тысячи метра. Шлейф распространился на пять километров к западу от Шивелуча, не задев населенные пункты.

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