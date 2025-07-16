Лукашенко выписал стипендию для одаренных детей своему сыну

Сын Лукашенко получит специальную стипендию для одаренных детей по решению отца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о назначении своему сыну Николаю стипендии для одаренных детей. О том, что сын белорусского лидера вновь получит социальную поддержку, сообщает белорусская газета «Наша Нива» в своем Telegram-канале.

«Коля Лукашенко по решению отца продолжит получать специальную стипендию», — сказано в публикации.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала о влиянии сына Лукашенко на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она отметила, что их телефонный разговор состоялся во многом благодаря сыну белорусского лидера.

В марте внешность Николая Лукашенко привлекла внимание прессы. Молодой человек прибыл в Москву вместе с отцом на встречу с президентом России Владимиром Путиным, на фотографиях, сделанных в тот день, журналисты обнаружили у 20-летнего юноши залысины.