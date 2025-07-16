Названо условие максимальной эффективности «Панциря»

«Ростех»: Возможности ЗРПК «Панцирь» раскрываются в составе дивизиона

Один зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» может эффективно поражать цели, однако полностью возможности ЗРПК раскрываются в составе дивизиона. Условия для максимальной эффективности комплекса назвали в госкорпорации «Ростех».

Мобильный «Панцирь-С1» предназначен для защиты наземных объектов от большинства пилотируемых и беспилотных воздушных угроз.

«"Панцирь-С1" эффективен как одиночный комплекс, но его возможности максимально раскрываются в составе дивизиона. Каждая машина может одновременно атаковать четыре цели, соответственно, группа из четырех установок способна поражать до 16 целей», — говорится в материале.

Разработчики отмечают, что на базе «Панцирей» можно выстроить полноценную систему противовоздушной обороны небольшой страны без крупных затрат.

В июне в «Ростехе» сообщили, что в зоне проведения специальной военной операции начали применять мини-ракеты для комплексов «Панцирь». Они предназначены для поражения малых беспилотников. Один комплекс может нести 48 таких ракет.