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19:07, 16 июля 2025Наука и техника

Названо условие максимальной эффективности «Панциря»

«Ростех»: Возможности ЗРПК «Панцирь» раскрываются в составе дивизиона
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Один зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» может эффективно поражать цели, однако полностью возможности ЗРПК раскрываются в составе дивизиона. Условия для максимальной эффективности комплекса назвали в госкорпорации «Ростех».

Мобильный «Панцирь-С1» предназначен для защиты наземных объектов от большинства пилотируемых и беспилотных воздушных угроз.

«"Панцирь-С1" эффективен как одиночный комплекс, но его возможности максимально раскрываются в составе дивизиона. Каждая машина может одновременно атаковать четыре цели, соответственно, группа из четырех установок способна поражать до 16 целей», — говорится в материале.

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Разработчики отмечают, что на базе «Панцирей» можно выстроить полноценную систему противовоздушной обороны небольшой страны без крупных затрат.

В июне в «Ростехе» сообщили, что в зоне проведения специальной военной операции начали применять мини-ракеты для комплексов «Панцирь». Они предназначены для поражения малых беспилотников. Один комплекс может нести 48 таких ракет.

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