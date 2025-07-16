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17:04, 16 июля 2025Путешествия

Полуголые трансгендерные женщины ограбили туриста и разбили ему голову камнем в Таиланде

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Туриста, отдыхавшего в Таиланде, домогались и ограбили две трансгендерные (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) женщины. Об этом сообщает издание The Pattaya News.

По данным источника, инцидент произошел в понедельник, 15 июля, в 4:26 утра на пляже Паттайи. Американский турист шел по переулку, когда к нему подошли две полуголые трансженщины (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), предложившие ему свои услуги. Мужчина отказался и заметил, что одна из девушек вытащила из его кармана три тысячи бат (7,2 тысячи рублей).

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Когда путешественник попросил вернуть деньги, конфликт обострился. Во время ссоры одна женщина схватила камень и ударила туриста, разбив ему голову, затем пара скрылась. Истекающий кровью мужчина обратился за помощью к прохожему, который доставил его в отдел местной полиции. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование и планируют вычислить злоумышленниц по камерам видеонаблюдения.

Ранее толпа трансгендерных (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) женщин погналась за иностранцем и избила его. У некоторых нападавших в руках были бутылки и пластиковые табуретки.

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