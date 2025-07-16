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17:26, 16 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали норму потребления воды летом

Врач Золотова: Летом надо пить до 30 миллилитров жидкости на килограмм веса
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Летом важно грамотно скорректировать питьевой режим, чтобы хорошо себя чувствовать и избежать отеков, заявила врач-эндокринолог, диетолог телеканала «Доктор» Елизавета Золотова. Советы по потреблению воды в теплое время года она дала «Ленте.ру».

Золотова посоветовала россиянам летом рассчитывать суточную норму жидкости по универсальной формуле: 25-30 миллилитров жидкости на каждый килограмм идеальной массы тела человека. Таким образом, человеку весом около 70 килограммов надо пить два литра в день.

Врач уточнила, что речь идет об общем количестве жидкости, а не только о чистой воде. «До 50 процентов этого объема мы получаем с пищей — овощами, фруктами, супами, поэтому употреблять в виде жидкости (вода, компоты, некрепкий чай) достаточно 1,2–1,5 литра в день при комфортных условиях», — отметила она.

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Золотова добавила, что жажду не стоит утолять кофе, чаем или газировкой. «Кофе, крепкий чай и сладкие газированные напитки не утоляют жажду, а, напротив, усиливают выведение жидкости из организма, что может привести к обезвоживанию. Из-за этого в тяжелых случаях может сгущаться кровь, что повышает риск тромбозов, нарушений сердечного ритма и других сердечно-сосудистых осложнений», — предупредила диетолог.

Ранее кардиолог Иосиф Шубитидзе предупредил водителей об опасности жары. По его словам, при высоких температурах у людей реакция замедляется, а концентрация внимания рассеивается, как после употребления пары бокалов пива.

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